I Gremi consacrano i Componidori 

Il cuore a mille quando le trombe e i tamburi si avvicinano. Emozioni e lacrime mentre i ceri benedetti passano di mano in mano. Gesti lenti, riti che si ripetono da secoli ma ogni volta sono unici. E poco importa se si è padri di famiglia o adolescenti: questa è la Sartiglia. Ieri la Candelora, uno dei momenti più intimi e toccanti, ha segnato l’investitura ufficiale per i Componidori Daniele Mattu per il gremio dei Contadini, Graziano Pala per i Falegnami e il Componidoreddu Gabriele Piras. Una festa in cui fede e tradizione si fondono e che, almeno per un giorno, allontana l’ombra di caschi e decreti.

Contadini

La maratona di emozioni è partita alle prime luci dell’alba nella chiesa di San Giovanni dei Fiori. Il gremio di San Giovanni al gran completo, componidori degli anni passati e i protagonisti di oggi partecipano alla messa e alla benedizione delle candele. In tarda mattinata la Sartiglia entra nel vivo: nella casa di via Aristana, a pochi metri dalla sede del Gremio, l’aria è carica di tensione. Parenti e amici sono intorno ai propri eroi Daniele Mattu, Andrea Solinas e Cristian Sarais. Si cerca di ingannare l’attesa con qualche foto e brindisi, poi il suono delle launeddas annuncia l’arrivo del Gremio. Trombe e tamburi sono sempre più vicini ed ecco s’oberaiu majori Tore Carta che consegna la candela a Daniele Mattu e poi ai suoi compagni. Impossibile trattenere la commozione. Un «evviva su Componidori» riecheggia fra gli squilli di trombe e scioglie la tensione. Inizia la festa. «Sono felice, un momento che ho sempre sognato - dice il capocorsa – Oggi pensiamo solo a goderci questa giornata». Nel piazzale davanti a casa, amici pronti a festeggiare.

Falegnami

Il gremio di San Giuseppe si ritrova in Cattedrale per la messa, poi verso mezzogiorno nell’appartamento di via Nuoro inizia a salire l’adrenalina. Graziano Pala, insieme ai suoi compagni Cristian Matzutzi e Marco Arca, si gode il momento. Qualche battuta, un brindisi poi quando si sentono i primi squilli di tromba, gli occhi tradiscono un’emozione fortissima. I tamburi si fanno assordanti: il presidente Carlo Pisano consegna il cero al suo capocorsa e ai suoi compagni. Abbracci e applausi. «Un’emozione fortissima – ammette Graziano Pala, 58 anni – corro alla Sartiglia da trent’anni, ma questa volta è straordinario. Speriamo che vada tutto bene, che ce la facciano svolgere come sempre e che sia una festa della nostra città». Un’esplosione di gioia, poi tutti in strada fra una folla di amici e conoscenti a celebrare i protagonisti.

Componidoreddu

Stessi rituali anche per i giovani. Dopo la messa, la presidente della Pro Loco Ilaria Canu ha raggiunto la casa del 17enne che guiderà la Sartiglietta di lunedì 16. Gabriele Piras, insieme ai suoi compagni di pariglia Francesco Tumbarello e Matteo Carta, elegantissimo e sorridente, aspetta il suo momento. Ci sono i compagni di classe, la preside e tanti amici che vogliono festeggiare. Quando la presidente consegna il cero, l’entusiasmo è contagioso. «Sono davvero felice, è un momento bellissimo – racconta Gabriele – Tanta emozione e un po’ di ansia, spero di non deludere nessuno e di far bene. Mi auguro sia una bella giornata e che il tempo ci assista».

