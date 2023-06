I grandi vini della Sardegna incontrano musica e gastronomia 

Un viaggio enogastronomico tra le eccellenze della Sardegna, con buona musica e una location unica nel suo genere: Calici in Tonnara torna, oggi e domani, a Portoscuso nell’antica tonnara Su Pranu con una formula ormai collaudata.

Ventisette cantine da tutta l’isola con vini da assaporare nell’ampio cortile vista mare si sono date appuntamento a Portoscuso. Brindisi e degustazioni ma anche il live cooking affidato alla fantasia e alla tecnica dello chef Pierluigi Fais che preparerà i suoi piatti più famosi, reinterpetando la tradizione culinaria sarda. Sempre a proposito di cibo, altra particolarità a Su Pranu sarà il Tuna Grill, street food e barbecue a base di tonno a cura di Althunnus Tonnare Sulcitane. Si parte oggi, alle 18, con l’inaugurazione affidata a Tessa Gelisio, alla presenza delle autorità. Si comincia alle 19 con un il tour tra 12 cantine del carignano del Sulcis e subito il dj set con Mauriziante mentre, alla 20, apre la cucina dello chef Pierluigi Fais. Alle 22 appuntamento musicale con i First Underground Roots che proporranno il loro concerto Soul&Blues. Dalle 23.30 dj set con Nando Campesi. Calici in Tonnara fa il bis sabato, con le più rinomate cantine della Sardegna. Si parte alle 19 con le degustazioni mentre alle 20 parte il live cooking con lo chef Fais. Spettacolo musicale a partire dalle 22 con tributo a Elton Jhon a cura della band The One, seguito dalle 23,30 dal dj set di Mauriziante. Calici in Tonnara è organizzato dall’associazione Crew con il patrocinio del Comune di Portoscuso.

