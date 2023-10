I grandi speculatori del vento, la Gallura accende la rivolta  

«Lo sappiamo cosa sta succedendo, lo dicono i numeri. Solo in Alta Gallura le richieste di installazione di torri eoliche sono 295, di cui ben 105 nel territorio di Tempio. Poi ci sono 77 richieste per Calangianus, 66 a Luras e 17 per il territorio di Trinità d’Agultu, alle quali si aggiungono quelle in altri centri. In gioco c’è il nostro futuro, è bene saperlo»: Alessandro Cordella parla con un foglio in mano, è l’interpellanza che ha presentato alla giunta comunale di Tempio. Uno dei primi atti in Gallura della campagna civica contro quella che viene definita la «grande speculazione energetica delle multinazionali» che rischia di togliere ai galluresi e a tutti i sardi «un pezzo della loro identità, ossia il paesaggio».

Nasce il Comitato

Ieri, in una sala dello storico palazzo Pes di Villamarina, nel cuore di Tempio, ha fatto i suoi primi passi il Coordinamento gallurese dei comitati contro la speculazione eolica. Il debutto del nuovo soggetto è stato un successo, in tanti hanno seguito gli interventi di Luigi Pisci, del Coordinamento regionale dei Comitati e di Mauro Gargiulo, di Italia Nostra Sardegna. La conferenza dibattito, in realtà, è stata il primo passo verso l’apertura di una vertenza territoriale sull’eolico anche in Gallura.

Torri sempre più alte

Ad ascoltare Gargiulo e Pisci ci sono ambientalisti, pezzi importanti della sinistra di base, indipendentisti e tante persone che hanno già fatto importanti battaglie civiche, ad esempio sulla sanità. Mauro Gargiulo sintetizza un concetto che già in sala tanti conoscono: «Lo sapete, uno dei territori che rischia di più è proprio la Gallura. Le torri che potreste avere sui vostri crinali sono alte più di 250 metri. Sono impianti enormi, visibili a distanza. E poi c’è anche il tema dei parchi offshore. Sono previsti anche davanti all’Arcipelago di La Maddalena, davanti al litorale di Arzachena. Dicono che non saranno visibili dalla costa, ma omettono di segnalare i rischi per l’ecosistema marino. E poi, cosa succederà quando questi grandi impianti avranno ultimato la loro funzione, chi li smantellerà e con quali risorse. L’unica soluzione è combattere per una moratoria di tutti i progetti ai quali è stato dato il via libera con una autorizzazione unica. Abbiamo vinto altre battaglie, siamo abituati a vincere, e vinceremo anche questa». Anche Luigi Pisci indica la moratoria come unica soluzione possibile, e il Coordinamento gallurese potrebbe partecipare già alle nuove iniziative di protesta, in programma nelle prossime settimane. Emilio Demuro è un altro attivista dei Comitati sardi antispeculazione eolica, dice: «Va anche ricordato che in Gallura e in Anglona ci sono già grandi parchi eolici. E ora si parla di nuovi progetti per almeno altre 200 torri, questo comporterebbe una modifica devastante del paesaggio». I Comitati temono anche che nel prossimo futuro, in parchi come quelli di Tula, Bortigiadas e Aggius, le torri in funzione vengano sostituite con quelle più grandi.

La rivolta dei galluresi

Il consigliere comunale tempiese di opposizione, Alessandro Cordella spiega: «Io ho partecipato a questo incontro per dire che ognuno deve assumersi le sue responsabilità e parlo della politica. Mi dispiace che nessun amministratore di Tempio si sia presentato qui». Le prime adesioni al Coordinamento gallurese sono già di un centinaio di persone.

