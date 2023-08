Forse le poche piogge o il grande caldo portato da Caronte a luglio: quale sia stata la causa non è chiaro, certo è che i pini in via Le Serre sono completamente secchi. «L’agronomo è già stato contattato, farà le analisi per capire a cosa è dovuto. Sicuramente il caldo non ha aiutato, ma non vorrei ci fosse qualche parassita», dice l’assessore Walter Caredda, «faremo di tutto per salvare le piante, diversamente ne verranno piantate altre».

