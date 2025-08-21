I grandi maestri della musica al campus per futuri talenti 

Venticinque candeline per l’Accademia internazionale di musica di Cagliari, le masterclass che ogni anno richiamano in città musicisti da tutto il mondo.

Organizzata dall’associazione Sardegna in musica, con la direzione artistica di Cristian Marcia, e quella organizzativa del fratello Gian Luca, l’Accademia quest’anno si svolgerà da domani a domenica 31 agosto, trasformando ancora una volta Cagliari in una capitale della musica colta.

Come da tradizione l’evento è realizzato in collaborazione con il conservatorio “G. P. da Palestrina” che accoglie l’Accademia nei suoi spazi di piazza Porrino.

Dopo un quarto di secolo di attività, spesso non senza difficoltà a causa dei fondi sempre risicati, la formula dell’Accademia conferma dunque la sua validità, soprattutto per i giovani musicisti sardi che a causa degli alti costi delle trasferte difficilmente avrebbero la possibilità di partire per confrontarsi con gli altri colleghi e perfezionarsi accanto ai grandi maestri. È per questo che come ogni anno anche per questa edizione l’Accademia riserva 30 borse di studio ai virtuosi sardi. Una formula apprezzata anche dall’Unesco (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) che nel 2008 ha inserito l’Accademia di musica di Cagliari tra i suoi partner.

Sono circa 150 i giovani virtuosi, provengono da Giappone, Corea del Sud, Usa, Cina, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Turchia, Palestina, Grecia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Olanda, Italia e altri paesi. Le loro scuole sono tra le più rinomate a livello internazionale: Mozarteum di Salisburgo, Royal College di Londra, Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi, Conservatorio Nazionale Superiore di Lione, Accademia della Scala di Milano, Juliard School di New York, Gedal di Tokyo, Seoul Art National University.

