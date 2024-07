I grandi donatori scaricano Biden 

WASHINGTON. Joe Biden è sempre più solo. Nonostante il presidente ribadisca di non voler mollare la corsa alla Casa Bianca, aumentano le pressioni dei donatori e alcuni vertici del partito che gli chiedono di farsi da parte prima che sia troppo tardi. E anche i partner della Nato, che tra qualche giorno si riuniranno a Washington per il vertice dell'Alleanza, cominciano a dubitare che il commander-in-chief possa portare avanti la campagna e battere Trump.

Dopo il co-fondatore di Netflix Reed Hastings, che negli anni ha donato oltre 20 milioni di dollari al Partito democratico, l'emorragia di fondi sembra non fermarsi. Abigail E. Disney, cineasta erede della famiglia reale dell'intrattenimento, ha avvertito che la campagna di Biden e i comitati che la sostengono «non riceveranno un altro centesimo da me fino a quando non stringeranno i denti e lo sostituiranno. Biden è un brav'uomo che ha servito bene il suo Paese, ma la posta in gioco è troppo alta per consentire alla timidezza di determinare la nostra linea di condotta», ha attaccato la donatrice milionaria. Quindi è arrivata la lettera alla Casa Bianca di 168 manager e finanziatori - tra i quali Christy Walton, nuora del fondatore di Walmart, e il miliardario Mike Novogratz - che hanno chiesto «il ritiro della candidatura per il bene della nostra democrazia e del nostro Paese».

