«I grandi della Terra si occupino del clima» 

Città del Vaticano. «Siamo appena in tempo per evitare danni ancora più drammatici». È lapidario l’avvertimento di papa Francesco sugli effetti e sulla necessità di impegnarsi nella battaglia sulla crisi climatica, contenuto nella “Laudate Deum”, l’esortazione apostolica pubblicata ieri nella festa di San Francesco d’Assisi, con cui integra e completa, a otto anni di distanza, i contenuti della “Laudato si'”, la sua enciclica sulla cura della casa comune e sull’ecologia integrale. Quello del Pontefice è un vero e proprio sprone, rivolto non solo ai singoli per quanto riguarda i comportamenti quotidiani, ma soprattutto agli Stati, in particolare in vista delle prossime Conferenze sul clima, perché, in primo luogo, «tutto è collegato» e «nessuno si salva da solo», e poi perché «le soluzioni più efficaci non verranno solo da sforzi individuali, ma soprattutto dalle grandi decisioni della politica». Una politica internazionale, tra l’altro, di cui sottolinea la “debolezza”.

Un testo non lungo - sei capitoli e 73 paragrafi - in cui Bergoglio, allarmato dai ricorrenti disastri ambientali e dagli «eventi estremi» oggi «più frequenti e più intensi», premette che «per quanto si cerchi di negarli, nasconderli, dissimularli o relativizzarli, i segni del cambiamento climatico sono lì, sempre più evidenti». E se «l’origine umana - “antropica” - del cambiamento climatico non può più essere messa in dubbio», Francesco rimbrotta i Paesi leader globali, poiché «la crisi climatica non è una questione che interessi alle grandi potenze economiche». E in più, dice, «certe opinioni sprezzanti e irragionevoli» le «trovo anche all’interno della Chiesa cattolica».

