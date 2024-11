I governatori Dem argine a The Donald 

New York. I governatori guidano la resistenza a Trump: nel day after del voto, mentre le recriminazioni dilaniano il partito democratico, Gavin Newsom in California e J.B. Pritzker in Illinois hanno alzato le barricate convocando sessioni straordinarie dei parlamenti statali per «difendere i valori e i diritti fondamentali» dei loro elettori dagli assalti della seconda presidenza Trump.

Newsom e Pritzker sono tra i nomi emergenti in un elenco di possibili candidati circolato per offrire alla base democratica, scoraggiata e delusa, una visione di speranza per un futuro post-Trump. I governatori dem di Stati influenti rimangono l’ultima leva di potere del partito nel sistema dei “checks and balances” creato dalla Costituzione a difesa della democrazia. I governatori erano emersi come una forza anti-Trump già nel 2017. Newsom e il miliardario Pritzker (erede della fortuna degli hotel Hyatt che ha sfidato Trump a «passare sul suo corpo») si erano distinti come portabandiera del partito e già allora considerati potenziali candidati presidenziali. A loro si sono aggiunti adesso come potenziali rivali di JD Vance nel 2028 Gretchen Withmer nello Stato “swing” del Michigan, Josh Shapiro della neo-rossa Pennsylvania, Andy Beshear dello storicamente rosso Kentucky e il primo afroamericano governatore in Maryland, Wes Moore.

