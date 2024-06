I governatori azzurri del Sud: perché tanta fretta? 

Sulla festa verde-Lega per l'Autonomia cala dal Sud un’ombra azzurra. È quella dei governatori forzisti scettici che, subito dopo il via libera alla legge, non nascondono più i dubbi. La mappa del consenso, d'altronde, è fresca di urne e parla chiaro: le Europee hanno segnato il sorpasso di FI sulla Lega, e il traino è arrivato proprio dal Mezzogiorno, dove la differenza tra Azzurri e Carroccio è apparsa ben più marcata della media nazionale, che si è attestata al fotofinish attorno allo 0,6%.

«Il primo a reagire è stato Roberto Occhiuto dalla Calabria: «Temo che il centrodestra nazionale abbia commesso un errore. Condivido la scelta dei deputati calabresi di FI che non hanno votato la legge». Più tardi correggerà la mira: «Nessun problema in FI. Io non ho mai sostenuto sia una legge spacca Italia, però per il Sud sarebbe stato molto più utile se attraverso questa discussione si fosse arrivati al finanziamento dei Lep». E poi, «ma perché si doveva arrivare a un’approvazione così repentina?».

Se lo chiede anche, nella vicina Basilicata, il collega forzista Vito Bardi: «Condividiamo le perplessità in ordine all’accelerazione che si è voluta imprimere al processo legislativo, quando si sarebbe potuto migliorare ulteriormente il provvedimento».

Sul fronte dem, ovvia l'opposizione di Vincenzo De Luca dalla Campania: «Non è un’Italia più giusta e forte, ma a rischio. Non ci saranno più le risorse per finanziare la perequazione. Chi è ricco sarà più ricco, chi è povero sarà maledetto nei secoli dei secoli».

Prudente Marco Marsilio (Fdi): «Bisogna garantire pari diritti di cittadinanza e di sviluppo, di prospettiva futura per tutti i cittadini, dovunque essi vivano».

