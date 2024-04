I gommoni trovano un approdo in porto 

Il simulatore di manovra è stato l’ausilio per tracciare i nuovi confini al porto di Arbatax. Gli esperti della Cetena hanno effettuato test specifici per analisi dei rischi e verifica della navigabilità nel bacino portuale considerando tutti i possibili scenari. In questo modo l’Autorità di sistema del Mare di Sardegna ha individuato lo specchio d’acqua nella darsena cantieristica quale area destinata all’ormeggio di unità da diporto dedicate al noleggio e locazione professionali. Nei 1.400 metri quadri, dirimpetto l’ambito del Marina di Arbatax, saranno ospitati 130 gommoni, appartenenti a una dozzina di aziende del settore che impiegano 70 addetti. «La stagione è salva», dichiara con soddisfazione Flaviano Stochino, titolare della società Flamar vacanze e coordinatore dell’associazione Operatori del diporto associati a Confcommercio.

Il caso

Proprio Stochino, giovedì, aveva sollecitato l’Authority per fare chiarezza sulla logistica. Nessuno degli operatori, fino a tre giorni fa, sapeva dove avrebbe dovuto ormeggiare i gommoni durante la stagione turistica. «Lamentavamo l’indisponibilità di spazi nonostante l’incombere della stagione», spiega Stochino. L’Autorità portuale ha più volte ribadito che il settore rappresenta una realtà importante nell’ambito della portualità locale, generando un indotto rilevante nel comparto e contribuendo a rafforzare l’offerta turistica complessiva del territorio. Ecco perché l’ente, amministrato da Massimo Deiana, aveva commissionato alla Cetena di Genova uno studio di manovra per valutare gli spazi disponibili in porto.

La svolta

Stochino si era fatto portavoce di un’esigenza inderogabile, per la quale si è mossa anche l’amministrazione comunale di Tortolì con una nota in cui richiedeva all’Authority «il reperimento di ulteriori spazi da destinare all’ormeggio delle unità da diporto dedicate al noleggio per evitare di creare danni a un settore importante per l’economia del territorio».

Venerdì l’Authority ha rotto gli indugi, emettendo l’ordinanza. «Negli ultimi mesi c’è stato un proficuo lavoro condiviso – ha detto il sindaco di Tortolì Marcello Ladu - insieme al presidente dell’Autorità di sistema, Massimo Deiana, e al direttore, Natale Ditel. A breve - dichiara il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu - ci saranno importanti evoluzioni in area portuale. Ci muoviamo in sinergia con le altre istituzioni raggiungimento degli obiettivi necessari allo sviluppo della nostra comunità».

