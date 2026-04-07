I gommisti: «Fori provocati da chiodi» 

Non si esclude nulla. Dal caso fortuito - che convince meno i tecnici - all’azione volontaria. Ma per quale motivo, e come? È una domanda che, a 24 ore dal caos di Pasquetta, con decine di auto che hanno forato solo gli pneumatici della parte destra, sulla 131 Dcn resta senza risposta. E i gommisti intervenuti ribadiscono: «Sono fori da chiodo».

Nuovo sopralluogo

Il sopralluogo di tecnici Anas e Polizia, effettuato ieri nella 131 Dcn, dopo il bivio per Lula in direzione Nuoro, ha restituito un primo elemento: nessun chiodo o crepa. Non è stato trovato materiale compatibile. Sarebbe emerso un possibile indizio, ma non ancora una soluzione. Su quanto scoperto, vige il massimo riserbo. Si tenderebbe ad escludere l’ipotesi che si tratti di residui di cantieri stradali. Quel tratto non risulta essere stato oggetto, neppure temporaneamente, di lavori. I dettagli alimentano il mistero. Il primo allarme alle 9, l’emergenza si è protratta fino alle 10.30. Un arco temporale, ben preciso con un inizio e una fine. Che ha creato disagi a catena. C’è poi un altro elemento tutt’altro che secondario: le auto hanno riportato forature solo sul lato destro. Dinamica anomala.

Le testimonianze

A confermarlo i gommisti intervenuti. «È un buco da chiodo, ma senza alcun corpo estraneo» spiega il nuorese Salvatore Fenu, «è insolito che il problema abbia riguardato così tante auto». Anas, ha assicurato di aver controllato palmo a palmo il tratto interessato, partendo dai giunti di dilatazione. Se si fosse trattato di un oggetto libero sulla carreggiata, per i tecnici, i danni sarebbero stati più sparsi e meno uniformi. La Polizia Stradale a Pasquetta ha impegnato pattuglie arrivate da Nuoro, Siniscola, Bitti e Macomer dirottate sul posto per assistere gli automobilisti. Anche altri gommisti confermano le anomalie. «Le ruote che ho riparato non erano forate da una crepa - racconta Fabrizio Falchi di Nuoro - non c’erano chiodi o viti, ma il foro era passante, come se l’oggetto fosse fissato alla strada». Tra i testimoni l’ex sindaco di Galtellì, Renzo Soro: «Ho percorso quel tratto con un amico e abbiamo forato entrambe le gomme del lato destro. La stessa sorte è toccata a decine di auto. Colpisce che riguardassero sempre il lato destro. Non si trattava di semplici danni da usura o urti casuali: i fori erano compatibili con oggetti appuntiti».

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