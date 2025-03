I gol di Piccoli ora valgono triplo 

Azzurro sfuocato. Mai come stavolta, però, Roberto Piccoli è stato a un passo dalla prima convocazione in Nazionale. Lo stesso Spalletti, dopo l’infortunio di Retegui, lo ha messo ufficialmente nel calderone pre-annunciando un possibile inserimento in corsa - suo o di Baldanzi in base alle esigenze tecnico-tattiche - nel gruppo anti-Germania. Per quanto il ct poi non abbia chiamato né lui né il romanista e la doppietta realizzata l’altro ieri a Dortmund da Kean non gli abbia certo fatto gioco. Da qui, tuttavia, riparte l’attaccante del Cagliari che, dopo aver dimostrato di poter recitare, eccome, un ruolo da protagonista in Serie A migliorando lo score stagionale, ha due mesi ora per dare una svolta alla propria carriera. In tre mosse: la salvezza innanzitutto, il riscatto dall’Atalanta e la doppia sfida dell’Italia per le qualificazioni mondiali con Norvegia e Moldavia a inizio giugno. Intanto, nel mirino c’è il Monza al quale ha già segnato un gol (straordinario) nella gara d’andata, lo scorso 5 gennaio. Curiosamente, anche allo U-Power Stadium si giocò all’ora di pranzo come domenica prossima alla Unipol Domus.

Il riscatto

Pronto per il rush finale. Ha sfruttato la sosta per ricaricare le pile, soprattutto mentalmente, e non vede l’ora di scendere in campo in una gara fondamentale per il Cagliari. Sempre titolare, ha stracciato il proprio record di 5 reti raggiunto con le maglie di Spezia e Lecce, è già a quota 7 con nove partite ancora da giocare e non vuole certo fermarsi sul più bello. Anche perché, d’ora in poi, le sue reti valgono doppio, anzi triplo, appunto. Considerato anche che quasi tutte le volte che lui ha segnato, il Cagliari ha conquistato punti. E di punti ne mancano ancora otto-nove (magari anche solo sette) per centrare la salvezza che, tra l’altro, non può prescindere da un eventuale riscatto del cartellino dall’Atalanta a fine stagione. Il prezzo è stato già fissato dai due club al momento del prestito, la scorsa estate, in 12 milioni. E ogni gol che passa, vale l’investimento da parte di Giulini.

La concorrenza

E ogni gol che segna, è una tentazione per Spalletti che lo sta monitorando da mesi, ormai, e ne apprezza anche lo spirito di sacrificio in fase di non possesso e la partecipazione a 360 gradi allo sviluppo della manovra offensiva, oltre ai 7 gol e i 3 assist. In questo momento Piccoli è l’ottavo marcatore italiano in Serie A, dietro l’irraggiungibile Retegui (22), Kean (15), Lucca (10), Orsolini (10), Zaccagni (8), Esposito (8) e Pinamonti (8). In Nazionale, punta a scansare Lucca, per caratteristiche tecniche e fisiche ma anche per quanto hanno dimostrato entrambi nel corso del campionato. Ventiquattrenni in rampa di lancio, hanno solo cinque mesi di differenza. La concorrenza tra loro si trascina dai tempi dell’Under 21. Il centravanti dell’Udinese ha già indossato tre volte l’azzurro che conta. «Io intanto mi tengo stretto il rossoblù», ha confidato Piccoli anche nei giorni scorsi ai compagni. Sa bene che la strada che porta a Coverciano è segnata e dipende da lui da qui a giugno. Prossima tappa Cagliari-Monza.

