I gol di Dzeko per la Viola 

Prima Modric, poi De Bruyne e ora Dzeko. Più che un calciomercato da grandi colpi quello della Serie A dell'estate 2025 rischia di trasformarsi in una specie di cimitero degli elefanti dove le vecchie glorie del calcio ormai arrivati ad una specie di “last dance” vengono a svernare. E così dopo Milan, che punta anche un altro “vecchietto” come Xhaka, e Napoli anche la Fiorentina ha deciso di puntare su un altro ultra trentenne e in queste ore ha raggiunto l'accordo con il bosniaco ex Roma e Inter per un contratto di un anno con opzione di rinnovo a determinati obiettivi. Dopo due stagioni al Fenerbahçe, il bomber 39enne è rientrato nei programmi dei toscani per fare il vice di Kean.

Dal campo alla panchina, Gilardino è destinato a essere il prossimo allenatore del Pisa. Le parti sarebbero a un passo dall'accordo e l'ex Genoa nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato come successore di Filippo Inzaghi per guidare i toscani in A. Continua a muoversi per rinforzare l'attacco anche il Napoli che punta su Lucca: i contatti fra le parti sono continui, tanto che nelle ultime ore si respira aria di ottimismo per la definizione della trattativa, benedetta anche dal tecnico Conte, che vuole un vice Lukaku forte fisicamente da inserire in rosa. L'Udinese sta cercando di tirare sul prezzo, perché ora - anche in virtù di interessamenti altrui - ha alzato il tiro verso i 30 milioni, magari con l'inserimento di qualche bonus. Un'intesa di massima fra gli azzurri e il centravanti già c'è. La forbice fra domanda e offerta fra i club si sta assottigliando.

A far restare alta l'età anagrafica dei giocatori in Serie A ci pensa anche la Lazio che ha rinnovato il contratto con Pedro che resterà in maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2026. Un rinnovo, quello dello spagnolo, che si inserisce in una logica di continuità e concretezza con l'esperienza e l'affidabilità di Pedro che saranno risorse fondamentali per affrontare la prossima stagione in cui la Lazio proverà a tornare in Europa. Obiettivo per il quale Sarri avrebbe chiesto di portare in biancoceleste Colpani della Fiorentina.

Dall'altra parte calcistica del Tevere ecco la Roma di Gasperini che sta valutando un acquisto in attacco soprattutto qualora dovesse andarsene Dovbyk. Il nome più gettonato che si sta facendo largo in queste ore è quello di Pavlidis del Benfica anche se sarebbe valutato fra i 35 e i 45 milioni di euro. I giallorossi puntano a rinforzare anche la difesa con Lucumi del Bologna è uno dei profili più attenzionati: il centrale colombiano in scadenza la prossima estate sembra essere entrato nel mirino di diversi club della Premier inglese.

RIPRODUZIONE RISERVATA