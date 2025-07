I goccius scandiscono la festa 

Incede piano la grande tracca a forma di vela, per la prima volta nella storia trainata da un trattatore e non dai buoi, tra due ali di folla che la aspettano ai lati delle strade. Sopra ci sono le sette ragazze, le “tracchere”, che cantano senza sosta i goccius di San Giovanni, le preghiere in sardo dedicate al Santo.Subito dietro i calessi con i cavalli e davanti i gruppi folk che aprono la sfilata. E ci sono anche, adagiati su un camioncino, i bellissimi gateau, i castelli di zucchero realizzati, sei, dalla maestra dolciaia Anna Maria Sarritzu e uno da Maria Rita Olla. Presenti la presidente del Consiglio Rita Murgioni e l'assessora alle periferie Tiziana Cogoni in rappresentanza del Comune.

L’antico rito

Si è rinnovato ieri il tradizionale corteo storico per la festa di San Giovanni Battista, la più antica e suggestiva della città che da via Sciesa si è snodata fino al parco Parodi a Sant’Andrea da dove poi farà ritorno domani sera.Purtroppo quest’anno abbiamo dovuto rinunciare ai buoi per i noti problemi legati alla dermatite bovina», spiega Gabriele Mucelli che ha guidato la preparazione della grande tracca a forma di vela, «quando ci sono cause di forza maggiore alla fine non c’è altra scelta che adeguarsi. Ma non ci siamo persi d’animo e abbiamo studiato subito la soluzione del trattore». A decorare la tracca, aggiunge, «ci sono un migliaio tra stelle e fiori di carta. Ogni anno cerchiamo di farla sempre più bella».

La devozione

Nel lungo corteo che ha accompagnato la tracca ci sono Lello Usai e suo figlio Salvatore, «noi partecipiamo da 50 anni, è molto emozionante accompagnare la sfilata, siamo quartesi e questa festa la sentiamo tantissimo». Un veterano è anche Giorgio Patteri 73 anni: Ero ragazzino quando ho cominciato a partecipare alla festa di San Giovanni» racconta, «e ogni anno è un’emozione che si rinnova».Emozionatissimi l’obriere Nicola Deiana e l’obriera, sua moglie, Andreina Pillai: «L’orgoglio e la fede sono i sentimenti che mi accompagnano in questa festa» dice Deiana, «che si rinnova negli anni. Mi piace sottolineare l’importanza di una festa identitaria che unisce tutti i quartesi».

L’arrivo

È tarda sera quando il corteo raggiunge la chiesetta di Sant’Andrea dove oggi alle 8 ci sarà la messa dedicata ai soci defunti mentre alle 10,30 ci sarà la processione per le vie San Giovanni, Leonardo da Vinci e ritorno al Parco Parodi prima della messa delle 10,30 celebrata da padre Simone Farci. Alle 19 il ritorno in città: carri, calessi e la grande tracca passeranno per la litoranea in via Leonardo da Vinci accompagnati dai suonatori e dai gruppi folk Città di Quarto, gruppo folk Sinnai e A passu antigu di Burcei. Alle 21 sempre al parco canti e balli della tradizione sarda con Emanuele Garau. Domani in via Sciesa alle 18 il taglio della torta e di un gateau. Alle 21,30 il concerto Feminas in musica a cura del coro Clara voce.

RIPRODUZIONE RISERVATA