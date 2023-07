I gladiatori ritornano al Colosseo Nei sotterranei le armature d’epoca 

Da oggi al 7 gennaio i sotterranei dell’Anfiteatro Flavio ospitano la mostra “Gladiatori nell’Arena. Tra Colosseo e Ludus Magnus”, ideata e realizzata dal Parco archeologico del Colosseo. L'esposizione, curata da Alfonsina Russo, Federica Rinaldi, Barbara Nazzaro e Silvano Mattesini, raccoglie reperti originali tra cui le armature complete del Murmillo e del Thraex, gli elmi originari di Pompei e quelli miniaturistici in ambra e la stele funeraria del Murmillo Quintus Sossius Albus del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. Sono inoltre esposti al pubblico i graffiti dei gradini della cavea del Colosseo in cui il pubblico dell'epoca aveva rappresentato i propri beniamini in combattimento, accanto alle armature complete di un Retiarius e di un Secutor. Quella del’'Hoplomachus con il suo tipico scudo rotondo, avversario del Murmillo, è esposta accanto a due statuine provenienti da Aquileia, una anche in lega metallica.

