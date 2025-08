I giuristi: «Legge ancora valida ma gli interventi fatti ora potrebbero essere demoliti» 

«Sì, il rischio di demolizioni esiste». Antonello Rossi, avvocato cagliaritano specializzato in appalti e urbanistica, non nasconde i pericoli dell’impugnazione da parte del Governo del Salva casa regionale. «Le sentenze della Corte Costituzionale hanno effetto ab origine , ovvero retroattivo, a partire quindi dal momento in cui la norma dichiarata incostituzionale è stata emanata».

Ciò significa, prosegue Rossi, «che tutti gli interventi che verranno effettuati seguendo le direttive regionali potrebbero diventare illegittimi nel caso i giudici della Consulta accogliessero l’impugnazione del Governo».

Status quo

L’avvocato però ricorda che «la legge regionale, in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, è pienamente vigente. Ragione per cui le amministrazioni comunali potrebbero tranquillamente rilasciare i permessi sapendo che la responsabilità alla fine dei conti è di chi esegue gli interventi e quindi di chi chiede i permessi».

Norme al bivio

Ecco perché davanti ai sardi che vorrebbero sfruttare il Salva casa si propone quasi un bivio esistenziale: iniziare i lavori subito seguendo le direttive regionali e aspettare la sentenza della Corte, sperando che quest’ultima bocci il ricorso governativo, oppure scegliere la strada della prudenza, aspettare e vedere quali esiti darà la giustizia amministrativa nel complicato scontro istituzionale Stato-Regione.

Nel primo caso tutto filerebbe liscio, i cantieri aperti prima della sentenza continuerebbero infatti a essere in regola, mentre nel secondo caso a cristallizzarsi sarebbe un intero tessuto produttivo che rimarrebbe alla finestra, invischiato in un caos normativo che spaventerebbe qualsiasi potenziale investimento.

Confusione

Alberto Onorato, avvocato cagliaritano esperto in diritto amministrativo, sa bene che la questione è tutt’altro che lineare. «La prima cosa da chiarire è che le parti del Salva casa che non sono state impugnate dal Governo sono blindate», dice il legale. «I punti chiave restano ovviamente quelli sulle metrature e le altezze minime per le agibilità degli immobili. E, nel caso particolare, si tratta di una legge regionale contestata che è più permissiva di quella nazionale. Ciò significa che in molti casi, seguendo le norme regionali attualmente in vigore non si violano quelle nazionali».

Ecco perché Onorato punta i riflettori su un altro potenziale rischio: «Il Salva casa è valido e i Comuni che rilasciano i titoli edilizi dovranno verosimilmente applicarlo. Questo vuol dire che nel caso un cittadino volesse portare avanti un progetto legittimo solo per le norme nazionali e lo vedesse respinto perché progettato su misurazioni al disotto di quelle consentite dalla Regione, potrebbe fare ricorso al Tar e aspettare la sentenza. E, in caso positivo, vedersi riconosciuto anche a distanza di anni il diritto a costruire. Il che, inevitabilmente, comporterebbe enormi ritardi nei cantieri e un potenziale caos amministrativo in tutti i comuni dell’Isola».

