I giudici: «Su De Maria nessun segno premonitore» 

MILANO. In carcere ha avuto un percorso «positivo», senza alcun deragliamento. E nulla nei suoi due anni di lavoro esterno avrebbe fatto presagire che potesse uccidere e poi togliersi la vita, come ha fatto gettandosi dal Duomo dopo aver ucciso una collega e ferito un altro. È quanto emerge dalle relazioni della casa di reclusione di Bollate - acquisite dalla Procura milanese, che indaga sul caso di Emanuele De Maria e su eventuali falle nel sistema carcerario - e da una nota firmata dal presidente della Corte d’Appello, Giuseppe Ondei e dal presidente facente funzione del Tribunale di Sorveglianza Anna Maria Oddone. Per i magistrati è stata applicata con rigore la legge e con rigore sono stati valutati i rapporti redatti dagli operatori sul 35enne che, mentre espiava 14 anni e tre mesi di reclusione per l’omicidio di una giovane tunisina nel 2016, nel 2023 ha ottenuto il via libera al lavoro esterno. Su quella autorizzazione è stata avviata un’ispezione ministeriale, ma intanto i due alti magistrati sottolineano che quell’ok al lavoro esterno è stato dato in base alla «legge sull’ordinamento penitenziario», e ha dato origine in modo «imprevedibile» a una tragedia.

