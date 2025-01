I giudici riaccendono la metropolitana

Il progetto della linea della metropolitana leggera tra il Policlinico di Monserrato e Sestu può ripartire. Il Consiglio di Stato ha infatti ribaltato il verdetto del Tar Sardegna che a maggio aveva annullato la gara d’appalto. E ora i lavori potranno finalmente iniziare. Una vittoria importante per l’Arst ma anche per i cittadini sestesi.

«Il Consiglio di Stato con la sua sentenza ha confermato la piena legittimità del bando e la correttezza dell’operato della Commissione giudicatrice nonché la scelta aziendale di procedere comunque con le attività connesse alla più rapida realizzazione di questa importantissima opera infrastrutturale», esulta il presidente dell’Arst Carlo Poledrini.

La battaglia

I problemi erano iniziati lo scorso maggio, con la sentenza del Tar che aveva dato ragione alla società La Cascina Costruzioni srl e al Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” Scpa annullando l’aggiudicazione dell’appalto. La motivazione? Aver richiesto preventivamente nel bando alle società partecipanti di aver già svolto in precedenza dei lavori simili per un importo minimo di 40 milioni di euro, mentre secondo i ricorrenti questo punto andava comprovato in fase di verifica dei requisiti. Da qui il ricorso, con conseguente stop di un anno. Ora la sentenza d’appello, col Consiglio di Stato che ha invece dato ragione all’Arst.

Le reazioni

«La sentenza restituisce fiducia e prospettive alla nostra comunità, dopo anni di attese e battaglie», sono le parole di Michele Cossa, ex consigliere regionale dei Riformatori e uno dei sostenitori più convinti e attivi del progetto: «La metropolitana leggera sarà un punto di svolta per la mobilità locale, migliorando la qualità della vita delle persone e promuovendo uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Arst in questi anni ha fatto un grandissimo lavoro e portato a termine anche nelle more del ricorso le operazioni e i rilievi preliminari». Festa grande anche in Comune: «Accogliamo la decisione con grande piacere e soddisfazione», dice la sindaca Paola Secci. «Si tratta infatti di un’opera importantissima per i sestesi che, grazie all'impegno di Arst, della Regione e di concerto con l'amministrazione comunale, delinea la sua realizzazione». Dal canto suo l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Emanuele Meloni, parla di «notizia che aspettavamo da diversi mesi. Per l’intera comunità di Sestu è un’opera fondamentale e supporteremo tutti per realizzarla».

Il percorso

La metro collegherà Sestu a Cagliari e a Monserrato. «Ora è essenziale far sedere allo stesso tavolo Arst e Ctm per adeguare i servizi di trasporto pubblico locale» conclude Cossa, «trasformandoli in un sistema urbano a frequenza e non più a orario come sono oggi, moderno e capillare che permetta ai cittadini di viaggiare comodamente con un unico biglietto. Ci sono finalmente le premesse per far fare al servizio quel salto di qualità che serve per metterlo al passo con le esigenze di chi vive, studia e lavora in quest’area strategica».

