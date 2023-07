I giudici del Tar restituiscono i tavolini all’aperto al Florio e a Ninnos 

È salva la stagione estiva dei locali Florio e Ninnos che potranno continuare a tenere i tavolini all’aperto in piazza San Domenico. Lo ha deciso il Tar Sardegna accogliendo l’istanza cautelare contro la sanzione che il Comune aveva inflitto alle due attività: la sospensione per trenta giorni della concessione del suolo pubblico per sistemare tavolini e ombrelloni. Se ne riparlerà nel giudizio di merito, a novembre, ma quando ormai la stagione di punta sarà finita e le due attività non rischieranno pesanti contraccolpi economici.

La sanzione era stata decisa dopo un sopralluogo dei vigili urbani che risale ai primi di maggio per la violazione del divieto a non diffondere musica all’esterno dei locali per non disturbare i residenti. Pur congelando il provvedimento del Servizio attività produttive di palazzo Bacaredda, i giudici amministrativi ribadiscono il divieto: niente musica all'esterno. A difendere i due locali c’erano i legali Matilde Mura (Ninnos) e Aldo Luchi, Jacopo Fiori e Monica Murgia (Florio). Non è stata invece accolta la sospensiva per un altro locale del Corso Vittorio Emanuele: dovrà ora decidere se togliere i tavolini o pagare 7500 euro (250 euro per ogni giorno di sanzione).

RIPRODUZIONE RISERVATA