I giudici del Tar bocciano lo sgombero 

Lo sgombero si ferma al Tar. ll Comune di Tortolì non poteva disporre lo sgombero della Polisportiva Porto Frailis dai campetti e le strutture del villaggio ex Cartiera. Accolto il ricorso contro l’ordinanza del 10 gennaio 2025 presentato dal presidente Gianni Careddu, assistito dall’avvocato Pasquale Stramacchia. A gennaio il Comune aveva intimato a Careddu di lasciare gli immobili, “occupati senza titolo” appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, tra cui la chiesetta del villaggio Cartiera. Careddu, nel suo ricorso, sosteneva di aver esercitato fin dal 1990 un possesso esclusivo e continuato su questi immobili. Avrebbe poi ristrutturato i sei box esistenti (dai primi anni ’60) che avrebbe, poi, adibito a ricovero attrezzi, auto e moto; asfaltato, recintato, munito di impianto di illuminazione e gestito due campi da tennis che la Cartiera di Arbatax aveva realizzato tra gli anni '60 e i primi anni '70) e realizzato un campo da calcio a 7.

E poi c’è l’ex chiesetta, una volta utilizzata come mensa, nella quale Careddu si era perfino sposato, negli anni ‘60. Prima della cerimonia la chiesetta era stata restaurata e dipinta. Il Comune di Tortolì rivendica il possesso, (patrimonio disponibile) richiamando l’inserimento nel piano di alienazione degli immobili comunali. Nell’agosto del 2024 il Comune affiggeva un avviso sui box annunciando una bonifica dei luoghi. Careddu, possessore ultraventennale, a quel punto contestava la legittimità dell’iniziativa. Secondo i giudici mancherebbe il presupposto soggettivo, e neppure quello oggettivo, la concreta disponibilità dei beni alla comunità, sarebbe stato dimostrato in maniera adeguata. Il Comune di Tortolì è assistito nella causa dall’avvocato Renato Pilia.

