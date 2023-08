I giudici danno ragione alla scuola: «La settimana corta scelta legittima» 

Legittima la decisione del consiglio di istituto di applicare la settimana corta, dal lunedì al venerdì, anche senza il parere preventivo del collegio dei docenti. Lo ha stabilito il Tar Sardegna che ha rigettato il ricorso di una dozzina di famiglie dell’Istituto Comprendivo Statale “Cristoforo Colombo”, nel Quartiere del Sole, contro la delibera che aveva adottato la settimana (corta con chiusura al sabato, in uno dei plessi dell’istituto) a partire dal prossimo settembre per tutto il prossimo anno scolastico. A rivolgersi ai giudici amministrativi, dopo aver presentato un primo reclamo alla scuola, era stata l’avvocata Giulia Andreozzi, nominata da un gruppo di famiglie di studenti che lamentavano la riduzione dell’orario di insegnamento da 29 a 28 ore settimanali. I genitori lamentavano che il Collegio dei docenti non fosse stato interessato, nemmeno in forma consultiva, ma soprattutto che – quando era stato chiesta l’opinione delle famiglie – oltre il 70 per cento aveva manifestato la propria contrarietà all’ipotesi di adottare la settimana corta. L’ora in meno alla settimana, infine, avrebbe «pregiudicato l’offerta formativa cui i ricorrenti avevano aderito all’atto dell’iscrizione dei figli».

I giudici hanno rimarcato che il parere del Collegio dei docenti (che non aveva espresso una posizione unica finale con la votazione) ha una funziona consultiva non vincolante. La decisione di tenere aperto un plesso al sabato comportava inoltre una spesa e un impegno del personale Ata per la pulizia della scuola per rispondere all’esigenza di circa il 15% dell’utenza. Da qui la decisione del Tar Sardegna di dare ragione alla Istituto comprensivo “Colombo”, rigettando il ricorso del gruppo di genitori.

