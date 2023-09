I giovedì colorati funzionano 

I Giovedì colorati proposti dal Centro commerciale naturale hanno invogliato i cittadini a uscire la sera, ma c'è ancora tanto da migliorare. Tra gli operatori del Corso c'è chi desidera una proposta più legata alla vita sociale e allo stare insieme, con il fine di “riabitare” il centro storico, rispetto a eventi eccessivamente commerciali.

Nei bar

La via Majore è stata protagonista, nelle strade limitrofe l'influenza è stata quasi nulla, fatta eccezione per il primo giovedì. «Il primo appuntamento è andato molto bene perché includeva anche altre vie e ha portato un forte movimento dai paesi vicini, poi i clienti sono diminuiti - dice Antonio Piu del Caffè Torino, in piazza Crispi -. Il secondo giovedì per noi è andato così così, il terzo dedicato allo sport molto bene perché ha coinvolto familiari, ragazzi e squadre sportive. Per l'ultima data dedicata alla mobilità sostenibile direi sì e no. Bisognerebbe concentrare questi eventi un po' ovunque. Tutto sommato comunque il bilancio è positivo».

In boutique

Scendendo da piazza Crispi verso il cuore del Corso Garibaldi, il negozio di abbigliamento Di Cesare ha aperto per una sola sera e si avvia a una chiusura definitiva. Ciononostante supporta l'idea. «Sono proposte positive. Abbiamo sollevato la serranda un solo giovedì per via di alcuni impegni personali, però è andata bene - dice Antonio Di Cesare -. Da replicare sicuramente, se creiamo occasioni, anche e solo una volta a settimana, va benissimo perfino per attività come le nostre che solitamente non traggono grandi benefici perché i clienti si concentrano su bar e ristorazione».

A tavola

La rapidità con cui si è organizzato il tutto non ha consentito, per alcuni, una buona informazione, come afferma Elisa Pisanu, del bistrot I grani: «Il bilancio è stato positivo nonostante, forse, la poca informazione perché è apparso tutto improvvisamente. Ci saremmo organizzati meglio, ma in linea di massima abbiamo lavorato leggermente più del solito. Secondo la nostra filosofia eventi di questa portata dovrebbero essere più sociali e un po' meno commerciali». Con la riapertura delle scuole qualche difficoltà: «Spingere i nuoresi a uscire è un grande passo avanti, certamente non si può sperare che in quattro giovedì si risollevi la città o l'economia, per alcune madri (me compresa) con bambini piccoli è stato un problema aprire sino a tardi - dice Francesca Gallus di Goldenpoint -. Forse si dovrebbe trovare un'altra soluzione per gli orari e/o riproporlo durante le feste e l'estate». D'accordo anche Carla Maria Salaris della trattoria La locanda: «L'apertura delle scuole non ha agevolato. È una buona idea che forse si doveva proporre in estate». In via Sebastiano Satta le persone si sono concentrate nei punti ristoro e musei. «Chi esce la sera vuole bersi qualcosa, difficilmente acquista altro. L'idea però ha funzionato», sostiene un commerciante. Il presidente del Ccn, Salvatore Piredda, conclude: «Stiamo pensando a una modifica di giorni e orari per ottobre e novembre, mirando sul volontariato, associazionismo, pet shopping e il mondo del vino. C'è ancora tanto da fare, ma siamo contenti della risposta positiva».

