Guspini.
01 febbraio 2026 alle 01:02

I giovanissimi studiano le cause del cambiamento climatico 

L’istituto Buonarroti-Volta di Guspini ha ospitato la giornata conclusiva del progetto “Basca in Sardegna” per sensibilizzare i giovani sui temi dell'ambiente, in particolare su gestione dell’acqua e transizione energetica. Il progetto è stato finanziato con fondi regionali per 25mila euro.

Legambiente Guspini, gestore del Ceas, ha fornito strumenti e personale qualificato e ha documentato le attività svolte con gli studenti: sono laboratori sui cambiamenti climatici e sulle ripercussioni sui problemi energetici, su piogge e incendi estivi. Ruggero Ruggeri, del Ceas, ha rimarcato l’importanza dell’idroelettrico, «molto presente in Sardegna con circa 60 dighe.

Gli interventi hanno evidenziato quanto i cambiamenti climatici, in particolare il riscaldamento globale, producano effetti devastanti con nubifragi alternati da scarsità di piogge e quindi aridità dei suoli. Circa il 60 per cento dell'energia prodotta in Sardegna deriva da fonti fossili, quindi con rilevanti quantitativi di gas serra e inquinanti. «Un'attenta platea - conclude Ruggeri - ha constatato quanto le scelte dell'utilizzo di fonti di energie pulite non sono più rinviabili per la stessa sopravvivenza dell'uomo e in generale per la salvaguardia della biodiversità nel pianeta».

