I giovani vanno a vivere fuori  

Pochi bimbi e tanti emigrati. Il cammino inverso della demografia è confermato da 841 cittadini iscritti all’Aire, il registro italiano dei residenti all’estero. Altri 800 hanno messo radici nella Penisola. Frotte di giovani e adulti in cerca di fortuna oltre Tirreno. Una costola di Tortolì trapiantata altrove, di dimensioni pari alla maggior parte dei centri ogliastrini. Fenomeno accentuato nell’ultimo decennio, come confermano i dati Istat sui residenti (-0,45 per cento in meno rispetto a 10 anni fa con crescita pari a zero), e mitigato (in parte) dall’arrivo di forestieri, tra i quali una nutrita comunità di stranieri. Benché Tortolì sia diventata serbatoio di manodopera per il triangolo industriale (metalmeccanica-nautica-turismo), qui la demografia è congelata.

Comunità al palo

«Arrestare del tutto la fuga di giovani – spiega il sindaco Marcello Ladu, è utopia, servono politiche di contenimento come l’individuazione di aree edificabili per l’insediamento di nuove coppie e l’abbattimento delle imposte per chi affitta a famiglie senza abitazione». Il Comune si è concentrato sui servizi alle famiglie, come l’asilo e la biblioteca. Ma ai giovani serve un’occupazione stabile. «Quest’anno appalteremo opere per 10 milioni di euro e potenzieremo la macchina amministrativa». In passato il Suape a giri ridotti ha rallentato gli investimenti, così come il regolamento edilizio e le norme di attuazione.

L’imprenditore

Rilanciare il turismo attraverso progetti per lo sviluppo dell’attrattività e delle presenze. «I numeri riflettono l’andamento dell’ultimo decennio, difficile sotto tanti punti di vista. Oggi Tortolì - dichiara il manager Francesco Bovi - offre la presenza di diverse realtà produttive su differenti settori merceologici, importante indicatore di come la città si stia rendendo attraente per nuovi investimenti industriali. Bisogna avere la capacità di perseguire una visione, che ponga al centro il potenziamento dei servizi essenziali per il territorio e le imprese».

RIPRODUZIONE RISERVATA