I giovani tornano in piazza Primo Maggio 

L’ex dopolavoro di piazza Primo maggio, dopo circa 10 anni di stop e non poche polemiche, sta per rivestire i panni di centro dedicato ai giovani. Una scelta precisa in un momento in cui anche il Sulcis non può dirsi indenne dai fenomeni di dispersione scolastica, violenza, consumo di droga e bullismo tra i giovani.

Il progetto

Lo storico stabile che una decina di anni fa smise di ospitare le iniziative dedicate alle politiche giovanili, infatti, sarà il fulcro centrale del progetto “DesTEENazione”, che riguarda i 13 comuni aderenti al Plus di Carbonia, che coinvolge oltre al centro minerario, che sarà il capofila, anche Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Tratalias , e Villaperuccio . «Nel suo complesso il progetto gode di un finanziamento di circa 4 milioni di euro provenienti dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali – spiega il sindaco di Carbonia Pietro Morittu - e ha come obiettivo quello di perseguire il miglioramento delle condizioni di vita dei giovani tra gli 11 e i 21 anni». A questo scopo l’ex dopolavoro «che è stato oggetto di lavori di riqualificazione, in via di conclusione, per circa 300 mila euro – aggiunge il sindaco – e sarà inaugurato entro il mese di marzo» sarà una vera è propria officina sociale interamente dedicata ai ragazzi. «Al suo interno saranno ospitate le sala gaming, la sala prove musicali, un centro d’ascolto, delle sale studio, uno spazio dedicato al coworking e uno spazio assembleare per attività ludico ricreativo».

In strada

Ma l’ex dopo lavoro non sarà l’unica linea d’intervento di “DesTEENazione”. Sempre stando alle parole di Pietro Morittu “è previsto un percorso educativo di strada, ovvero di avvicinamento dei giovani nei luoghi di incontro informale, la sera e nei weekend, con equipe di educatori per rilevare i bisogni nei contesti di normale frequentazione giovanile a cui si aggiungono i progetti nelle scuole di diretta ideazione degli studenti, in varie aree tematiche anche di tipo produttivo (per esempio merchandising; prodotti interattivi e digitali), il dopo scuola e il supporto educativo e genitoriale». Nella mattinata di oggi inoltre, nella sala consiliare di Piazza Roma si terrà alle 10.30 il primo incontro per la costituzione del “Tavolo Adolescenti” inteso come organismo stabile di confronto e co-programmazione che riunisce istituzioni, scuole, servizi, associazionismo e rappresentanze giovanili, col compito di accompagnare l’attuazione delle azioni progettuali e di contribuire alla costruzione del Patto educativo territoriale. «Siamo fieri – conclude - di essere uno dei pochi distretti plus in Sardegna a ottenere questo contributo per sostenere iniziative mirate a promuovere l’inclusione sociale».

