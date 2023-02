I giovani studenti  diventano archivisti  

Gli studenti quartesi diventano piccoli archivisti. Dopo un periodo di stop, sono ripresi gli incontri con le scuole nell’archivio storico di via Dante, e i primi ospiti sono stati gli studenti della media Porcu-Satta che hanno intrapreso un viaggio nel tempo tra i banchi delle scuole di fine ‘800 e inizio ‘900.

Con l’aiuto della lente d'ingrandimento si sono cimentati nella lettura di documenti originali scritti in corsivo, dove si indagava sulle malefatte compiute dall’incorreggibile maestro Guomo. Inoltre si sono cimentati nella lettura di alcune testimonianze che denunciavano la drammatica condizione delle famiglie povere nell'Italia post unitaria. Un tema che ha suscitato profonde riflessioni su quanto siano fortunati i bambini di oggi che, a differenza di quelli di quell’epoca, possono permettersi il lusso di frequentare la scuola senza rischiare di abbandonarla per dover andare a lavoro. Gli incontri con le scolaresche continueranno anche nei prossimi mesi.

L’archivio storico di Quartu in via Dante conserva tantissimi documenti importanti e anche curiosi. In questi giorni, in cui tristemente si parla del terremoto in Turchia, è interessante ad esempio il documento che riporta la lettera di ringraziamento che il sindaco di Tuscania inviò al primo cittadino quartese nel 1971 per ringraziarlo per le generose offerte ricevute a seguito del terremoto che colpì il suo territorio e che provocò oltre venti morti e centinaia di feriti, oltre alla distruzione di gran parte del centro storico della cittadina laziale. (g. da.)

