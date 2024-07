I giovani sono il futuro sei acquisti per la cos  

Tertenia. I giovani come investimento in vista della terza partecipazione consecutiva al campionato di Serie D. La Cos ha le idee chiare: gli ultimi acquisti sono l’esterno d’attacco Leonardo Boi e il difensore Alessandro Piseddu, entrambi classe 2006 e provenienti dal settore giovanile del Cagliari Calcio, e Roberto Gurzeni (2007), ex Sigma. Tesserati anche tre calciatori del 2008: i difensori Michele Demurtas di Jerzu e Andrea Sotgia di Tertenia e il portiere Ettore Loddo di Tertenia.

Tante le conferme. In primis il portiere Leonardo Xaxa (2008), pilastro indiscusso della passata stagione, a soli 16 anni diventato il più giovane portiere a esordire nella categoria, molto corteggiato nel corso dell’estate è stato corteggiato da diverse squadre professionistiche. Restano i centrocampisti Giovanni Sotgia e Alessandro Puddu, anche loro del 2008, Simone Loi, centrocampista di Triei, e Gioele Tangianu, estremo difensore di Tortolì. Faranno parte del progetto pure gli attaccanti Badis Gasmi, proveniente da Carloforte, Enrico Loi di Arzana, il centrocampista Andrea Rarinka di Tertenia, Tommaso Cabiddu e Andrea Caferri.

Per quanto riguarda i veterani, confermati gli attaccanti Antonio Mesina, Antonio Mesina e Mattia Floris, i centrocampisti Marco Piredda, Sergio Sulis, Andrea Demontis e Pietro Ladu, l’esterno sinistro Giacomo Santoro e il portiere Maurizio Floris.

Tra i volti nuovi, invece, l’esterno basso di difesa Michele Morlando, ex Palmese, l’attaccante Marco Sartor, ex Cynthialbalonga e Arzachena, i difensori Gennaro Donnarumma e Nicolò Servegnini. È rientrato dopo una stagione il difensore Sheb Derbali. La squadra è affidata a Francesco Loi. Blindato anche il suo staff.

