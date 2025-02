I giovani scommettono sulle imprese 

La provincia è in affanno. Basta anche solo un colpo d’occhio per rendersene conto. Nuoro e il suo territorio, però, talvolta regalano pure novità confortanti e notizie insperate. E se i giovani sardi “scappano”, a caccia di un futuro migliore fuori della Sardegna, il capoluogo barbaricino contiene la “fuga”. Con 110 imprese giovanili ogni mille, la provincia di Nuoro è la prima dell’Isola. Nell’ultimo report di Sardegna Impresa, relativo al 2023, fa registrare una flessione del 9,4 per cento rispetto al 2018. Segue Sassari, con 86 imprese giovanili ogni mille. Appena 73 per Cagliari; fanalino di coda Oristano con 71.

Riscatto

Dal centro barbaricino si irradia una ventata di positività. «Visto che mancano le alternative, i giovani del Nuorese tentano la carta delle piccole e medie imprese - spiega Gianluca Deriu, direttore di Confcommercio -. Trovo che questa sia davvero una buona notizia, va in controtendenza non solo ai dati regionali ma pure a quelli nazionali. Il messaggio che passa è semplice: i giovani sono disposti a rischiare nell’impresa, partendo da qui». Deriu aggiunge: «Credo che abbia aiutato molto anche il sostegno della Regione, con contributi mirati per le nuove imprese a trazione giovanile. Il dato colpisce perché i finanziamenti sono arrivati anche negli altri territori, eppure Nuoro ha mostrato una diversa vivacità».

L’indagine

Sebbene l’analisi dei territori isolani faccia emergere una situazione complessa per l’imprenditoria giovanile, il dato nuorese sorprende. Il cuore della Sardegna si scopre tutto sommato attrattivo, svela una maggiore capacità di sostenere l’iniziativa imprenditoriale dei giovani, nonostante un calo del 9,4 per cento nel quinquennio 2018-2023. Come dire, se da una parte Nuoro e il suo territorio “tengono”, dall’altra vi sono realtà similari come Oristano che arrancano profondamente, con il calo delle imprese giovanili che sfiora il 24 per cento. Analogo copione pure quando si parla di addetti. Così, mentre Sassari fa registrare una perdita di 1651 occupati negli ultimi cinque anni (meno 18,4 per cento) nel suo territorio camerale, Nuoro si ferma a 301 (meno 6,4 per cento).

