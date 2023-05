I giovani rossoblù battuti dall’Atalanta 

Atalanta 3

Cagliari 2

Atalanta (3-5-2) : Bertini, Del Lungo (46’ Muhameti), Bernasconi (85’ Falleni), Chiwisa (46’ Vavassori), Vlahovic, De Nipoti, Guerini (74’ Ghezzi), Colomba, Regonesi, Tornaghi, Mendicino (57’Riccio). All. Bosi.

Cagliari (3-5-2) : Iliev, Zallu, Palomba, Veroli, Pintus (46’ Vitale), Caddeo (72’ Masala), Cavuoti (91’ Deriu), Delpupo (84’ Mameli), Sulev, Vinciguerra, Griger. All. Battilana.

Arbitro: Petrella di Viterbo.

Reti: 8’ Vinciguerra, 26’ Vlahovic, 66’ De Nipoti, 76’ Vitale, 90’ Vavassori



Il Cagliari cede in trasferta con l’Atalanta. Rossoblù in vantaggio con Vinciguerra, Vlahovic pareggia al 26’. Al 66’ arriva il 2-1 dei padroni di casa con De Nipoti. Al 76’ Vitale riequilibra i conti sul 2-2 su corner di Cavuoti. Al 90’ Masala sciupa un’occasione colossale, Vavassori invece colpisce dall’altra parte per il definitivo 3-2.