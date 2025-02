I giovani ridisegnano la città del futuro 

I giovani di Iglesias impegnati a ripensare e progettare tre quartieri in tre ore e mezzo. È la sfida che si è posta l’associazione Trevessu attraverso un workshop intitolato “Tcet – Re-thinking Iglesias” che si è svolto nella sede dell’associazione. L’idea è semplice ma ambiziosa: tre gruppi di giovani, guidati da Maurizio Serra, dottorando in Spazi intermedi di transizione all’Università di Sassari, hanno immaginato di lavorare come progettisti professionisti. Ciascun gruppo ha ripensato un quartiere diverso tra Col di Lana, Campo Pisano e Serra Perdosa, riprogettandolo e immaginando Iglesias come catalizzatrice di idee e promotrice delle iniziative giovanili.

Idee in campo

Tante le idee emerse: piste ciclabili, numerosi spazi verdi, così come i cosiddetti “rifugi climatici” – come quelli realizzati, per esempio, a Barcellona – e il recupero dei cosiddetti incompiuti per creare spazi fruibili non solo dai giovani ma anche dalla comunità, con finalità sia ricreative che sociali. Il progetto ha incluso anche la creazione di centri di aggregazione dedicati agli anziani, in particolare a coloro che vivono in condizioni di fragilità e solitudine.

«L’idea del workshop nasce per cercare di creare un collegamento tra i progetti europei che sviluppiamo con Trevessu e la comunità locale», spiega Enrico Porceddu, co-fondatore dell’associazione: «Abbiamo la volontà di impegnarci in maniera costante in attività simili a quella di oggi e di proporre le idee che nascono all’interno di questi workshop a chiunque sia interessato alla loro implementazione, amministrazione compresa».

I tre quartieri

Il progetto prevede la riqualificazione di tre quartieri con caratteristiche differenti: uno residenziale, uno popolare e uno destinato agli studenti. «Abbiamo lavorato sulla riqualificazione di un quartiere residenziale per famiglie a basso reddito – racconta Giulia Pili, che ha preso parte al workshop – pensando a una pista ciclabile che coprisse l’intero quartiere».

«È importante – aggiunge Cristiano Aru, anche lui tra i giovani che hanno partecipato al progetto – anche la riconversione degli edifici dismessi: i grandi ecomostri potrebbero diventare strutture capaci di ospitare mercati eco-solidali, ostelli della gioventù o perfino palestre».

«Molti progetti proposti oggi hanno grande potenzialità – commenta Maurizio Serra – in quanto si è ripensato ai quartieri sotto diversi punti di vista, dalla morfologia alla sostenibilità, passando per l’inclusione sociale».

«Aperto alla discussione»

Il sindaco Mauro Usai applaude all’iniziativa: «È un esempio meraviglioso di cittadinanza attiva. Sono aperto alla discussione: le porte del Comune sono spalancate per chiunque, in particolare per coloro che vogliono contribuire a costruire una comunità migliore. Purtroppo – aggiunge – recuperare spazi appartenuti a società fallite è molto difficile a causa delle normative vigenti ma la volontà di fare le cose, a volte, supera gli ostacoli burocratici. Dunque, nulla è impossibile».

