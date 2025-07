«I giovani provano ma poi rinuciano:  ora siamo in pochi» 

«Siamo rimasti in pochi a voler fare questo lavoro». Seduto nella sua barca, ripulendo la rete dal poco pescato, Andrea Manunza, 52 anni, è tornato a fare il pescatore dopo essere emigrato per anni in Lombardia. «C’è sempre meno pesce», ammette, «la maggior parte si vende al mercato, ma poi ho qualche mio cliente. Il mare è stato saccheggiato e, oltre a dover lavorare per poco, in più c’è chi non lo rispetta». Una vita regolata dalla fatica, ma soprattutto dal rispetto per quel lavoro che conosce sin da bambino. «Ho provato ad insegnarlo a qualcuno che è venuto con me per qualche tempo», prosegue, «ma poi pochi resistono e molti decidono di smettere. Per noi non c’è domenica: come vedete sono qui a ripulire la mia rete».

A poca distanza ci sono una serie di grandi pescherecci arrivati dalla Sicilia per la pesca al tonno, ma molte barche sono destinate a non uscire dalle tre miglia nautiche. Tanti, al porto dei pescherecci di Sa Perdixedda, possono contare su anni e anni di esperienza. «Poi ci sono gli improvvisati», racconta un pescatore anziano, praticamente un veterano, «ci sono persone che, quando non sanno più cosa fare, escono e gettano lenze e reti. Perché il mare qualcosa te la regala sempre, ma sono inesperti e rischiano moltissimo».

