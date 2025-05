I giovani progettano il futuro di San Gemiliano 

Le idee per il parco di san Gemiliano del futuro? Sono in mano ai giovani. Il Comune di Sestu ci crede. E l’ha voluto dimostrare con un concorso di idee di cui si è tenuta ieri la premiazione; partecipavano l’Istituto di Istruzione Superiore “Meucci Mattei” di Cagliari, con la sede di Decimomannu, e L’Istituto Tecnico Commerciale e Per Geometri “Vignarelli” di Sanluri. Ed è stata proprio la scuola sanlurese a vincere in base ai voti della giuria, 84 punti contro 80 di quella decimese. Ma il Comune terrà conto di entrambi i progetti.

Tre punti ristoro, un’area fitness, percorsi pedonali, ciclabili e per le auto separate, due rotonde, una in direzione per Sestu e una in direzione per Ussana. E poi una nuova area sportiva con un campo polivalente. Questa l’area di san Gemiliano immaginata dai ragazzi e ragazze del “Vignarelli”. «Abbiamo puntato su un intervento non troppo radicale». E ci sono pure i tavoli da ping-pong in un design originale, costruiti sulla pietra.

I ragazzi del “Meucci Mattei” hanno immaginato un’area eventi polifunzionale, con una struttura in acciaio e copertura in legno dall’aspetto avveniristico, e vicino un’area giochi per bambini e uno spazio per proiettare film. Prevista anche un’area esposizioni, una dedicata al ristoro e un percorso salute con giochi e attrezzi in legno. Originale poi la soluzione per smaltire i rifiuti, con pattumiere interrate. «Ci siamo ispirati allo stemma di Sestu», hanno spiegato i ragazzi, che ne hanno riprodotto la vite, l’aratro e così via, nelle aree.

A giudicare gli elaborati c’erano il presidente del collegio geometri di Cagliari Alessandro Martini, la coordinatrice della commissione scuola del collegio Maria Giovanna Porcu, e Francesco Marras, docente di Architettura Tecnica all’Università di Cagliari. «Continua così la collaborazione tra il Comune e i giovani», ha dichiarato la sindaca Paola Secci, «l’ultima volta anche grazie agli studenti di Architettura dell’Università di Cagliari è stato possibile progettare Teatro e Parco Fluviale per cui poi abbiamo trovato finanziamenti. Ora per i nostri uffici tecnici comincia il lavoro, cercheremo le risorse anche per realizzare queste idee». Per i ragazzi un’esperienza da non dimenticare: «È stato bello lavorare tutti insieme» commenta Nicola Salis, del “Vignarelli”.

