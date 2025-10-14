I giovani per un cibo sostenibile 

“Erasmus+”, contro lo spreco alimentare. Si concluderà oggi il progetto europeo, “From Waste to Taste”, che a Macomer ha ospitato per dieci giorni 24 giovani provenienti da Italia, Spagna e Svezia, uniti da un obiettivo comune: esplorare soluzioni concrete e creative per ridurre lo spreco alimentare e promuovere pratiche sostenibili. Si tratta di un’esperienza internazionale di sostenibilità, creatività e cittadinanza attiva, organizzata dall'associazione culturale ProPositivo. «Crediamo che la sostenibilità non sia solo una questione ambientale, ma anche culturale e sociale – afferma Matteo Sechi, coordinatore del progetto di Propositivo – Mettere insieme ragazzi e ragazze da nazioni diverse per affrontare questo tema e costruire insieme delle soluzioni, è il modo migliore per generare un impatto duraturo». Macomer si dimostra luogo d’incontro per culture diverse. (f. o.)

