I giovani “parcheggiati” in periferia? «Si vuole solo nascondere il problema» 

Al pari delle rosette, delle tribune in via Duomo e della vernaccia che riempie i bicchieri per gli infiniti brindisi, fanno parte del “quadro” Sartiglia: la giungla di bancarelle in centro e le adunate no-stop di migliaia di giovani sono una costante del Carnevale oristanese. Ma se per la prima il 2025 sarà una conferma di quanto già visto negli ultimi anni, per la seconda c’è una novità che fa discutere. E non poco.

La decisione

La possibilità, emersa durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto, Salvatore Angieri, di individuare il parcheggio di via Emilio Lussu quale nuovo punto di ritrovo dei ragazzi in alternativa all’area del tribunale, inaccessibile per via dei lavori di ristrutturazione, fa storcere il naso a molti.

I ragazzi

«Avremmo preferito uno spazio più centrale - ammette Simone Crobu, rappresentante della Consulta giovani - ma non ci sono molte alternative, le altre soluzioni prospettate sono impercorribili». Sono stati gli stessi ragazzi a scartare l’ipotesi di radunarsi al Parco della Resistenza, «il rischio - spiega Crobu - sarebbe stato di danneggiare un’area appena riqualificata». Il terrapieno che ospita la statua di Padre Pio, invece, è troppo ristretta «e le persone avrebbero invaso le strade in prossimità dell’ospedale causando problemi di viabilità. Meglio, quindi, spostarsi un po’ in periferia ma essere in sicurezza. Ben inteso - chiarisce Crobu - ognuno può andare dove vuole, non è una ghettizzazione».

«Problema irrisolto»

Il pensiero che si sia individuata una zona esterna al salotto cittadino per sottrarre allo sguardo dei passanti gli “eccessi” che puntualmente accompagnano i festeggiamenti di giovani e giovanissimi, però, ha sfiorato davvero molti oristanesi. Per Lorenzo Braina, educatore e divulgatore pedagocico «è un po’ come nascondere la polvere sotto il tappeto. Non si affronta il problema, si sposta soltanto cercando di ridurre il danno. Ma tutto il resto dell’anno cosa si fa per questi ragazzi?».

Pensiero condiviso da Antonio Ricciu, educatore dello Spazio Giovani. «Sono stati allontanati prima dalla Cattedrale, poi da piazza Aldo Moro, ora vengono indirizzati nel parcheggio di via Lussu - osserva - ma non è questo il processo da portare avanti: bisogna coinvolgere i giovani in percorsi educativi, la Sartiglia non deve essere interpretata come un’occasione per alzare il gomito. Bisogna incentivare il corretto uso del tempo libero, prendersi cura di una situazione, anche se scomoda».

Giungla di bancarelle

Sul fronte bancarelle, poche novità all’orizzonte. Come ogni anno il fumo dei “caddozzoni” e delle fritture avvolgerà ogni angolo del centro storico, sotto lo sguardo irritato dei titolari dei pubblici esercizi che dovranno dividersi la clientela con gli ambulanti piazzati di fronte agli ingressi. «La Sartiglia dovrebbe essere un’occasione di promozione per i ristoratori, molti invece neppure aprono perché si lavora poco - afferma Sara Pintus, direttrice della Confcommercio - va bene lo street food, ma con l’invito agli organizzatori a valorizzare i prodotti locali».

