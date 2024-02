«I giovani non devono lasciare il paese» 

Studente universitario, animatore per bambini, coordinatore dell’oratorio Santa Barbara e allenatore di calcio. E adesso Luca Sirigu, 25 anni, di Senorbì, in consiglio sei anni fa a soli 19 anni, ora al suo secondo mandato, è stato eletto presidente del Consiglio. Scelta fortemente voluta dall’attuale giunta per dare un segnale forte alla popolazione: il Comune di Senorbì ha a cuore e si impegna per il futuro dei giovani.

Come è nata la passione per la politica e cosa l’ha spinta a candidarsi?

«Dalla volontà di impegnarmi attivamente per rendere il paese più accogliente e vivibile per noi giovani, con l’obiettivo di un futuro che permetta di vivere serenamente a Senorbì. Mi sono impegnato politicamente perché sento una grande appartenenza alla comunità e cercherò sempre di fare meglio per i miei concittadini».

È stato nominato presidente del Consiglio, cosa significa per lei questa carica e come la affronterà?

«È per me un grande onore. Dovrò fare da mediatore alle adunanze, convocare le assemblee e garantire la massima trasparenza e rigore. Farò in modo che ci sia più dialogo: la popolazione deve percepire la vicinanza dell’amministrazione. Le porte del Comune sono sempre aperte e si prova in qualsiasi modo a venire in contro al cittadino».

Quali sono le priorità e i progetti per lo sviluppo di Senorbì?

«Sicuramente uno degli obiettivi principali riguarda il supporto agli imprenditori locali. Un esempio tangibile è rappresentato dal caso di mio fratello, che recentemente ha avviato un caseificio. Ho potuto constatare le sfide che affronta un giovane imprenditore a Senorbì, e per questo motivo mi impegno per promuovere la crescita della produzione locale. La formazione dei giovani è altrettanto fondamentale: è essenziale offrire maggiori opportunità di realizzazione e occupazione. Con l'arrivo dei fondi del Pnrr, avremo la possibilità di implementare una serie di interventi significativi».

Vede la politica come parte del euo futuro? Vorrebbe continuare dopo l’incarico da consigliere?

«È una passione che voglio coltivare ma sempre all'interno del mio paese. Quando mi impegno in qualcosa, lo faccio con tutto me stesso e continuerò anche dopo il mio mandato attuale. Nel mio piccolo, cercherò di essere sempre a disposizione di tutti. Voglio essere parte del cambiamento, farò in modo che Senorbì continui ad essere un luogo accogliente e pieno di opportunità per i giovani».