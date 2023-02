Non c’è solo la fuga dei medici dagli ospedali. Anche i giovani snobbano le scuole di specializzazione, soprattutto in Chirurgia e Emergenza Urgenza: un contratto su quattro non viene accettato. Degli oltre 840 posti banditi, il 27 per cento è stato rifiutato. Intanto è allarme per la consegna di letti speciali, deambulatori, stampelle e altri ausili per malati gravi: c’è chi è in attesa anche da un anno.

