I “Giovani  imprenditori”: «Si investa  sul futuro»  

Rapallo L'Italia «è il Paese dell'industria»: se nel secondo Paese manifatturiero europeo «l'obiettivo è galleggiare per altri 20 anni la nostra risposta è: no, grazie ». I Giovani imprenditori di Confindustria chiedono di «scommettere sul domani», di investire sui giovani e sulle donne, di «abbandonare il presentismo» mettendo in campo «una visione lunga di sviluppo», e di reagire anche in Europa cominciando a dire «dei basta». La presidente degli industriali under 40, Maria Anghileri, lo auspica dal convegno di Rapallo, tradizionale occasione di confronto con i leader della politica. Al Governo chiede «un nuovo impegno fondamentale»: in 10 anni «il raddoppio degli investimenti pubblici sulla Filiera Futuro», che è fatta di natalità, istruzione, innovazione, di giovani imprese». La premier Giorgia Meloni che si rivolge alla platea di imprenditori con un videomessaggio, condivide l'opportunità di mettere in campo «una strategia che non guardi solo all'oggi ma sappia anticipare i tempi». L'Italia «ha accumulato ritardi e difficoltà che certamente deve recuperare, sono molte le cose che vanno sistemate e corrette, però io sono convinta che dobbiamo tornare a pensare in grande. La leader del Pd Elly Schlein agli industriali dice: «Vogliamo costruire un'alternativa al governo, pensiamo che non stia affrontando i nodi strutturali».

