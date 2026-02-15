I giovani emigrati sardi rafforzano il legame con la loro terra 

Otto ragazzi argentini con origini sarde, in rappresentanza del Coordinamento giovani dei circoli degli emigrati nello Stato sudamericano, sono arrivati in Sardegna nell’ambito del laboratorio progettuale che punta a rafforzare il loro legame con la terra d’origine. Una settimana intensa che si è chiusa in questi giorni a Quartu, dove hanno avuto modo di conoscere e dialogare con le associazioni locali e incontrare il sindaco. I giovani sono arrivati nell’Isola nell’ambito del nono congresso della Federazione dei circoli sardi in Argentina, con la Regione che ha assunto l’impegno di promuovere un’iniziativa formativa e progettuale.

«Sono sempre stato convinto che il popolo sardo non sia composto solo da coloro che vivono nella nostra terra, ma da tutti gli uomini che partendo da qui hanno costruito una vita da altre parti del mondo, mantenendo un rapporto con le proprie origini», spiega il sindaco Graziano Milia. A guidare la delegazione c’era il presidente dell’istituto Fernando Santi, Pierpaolo Cicalò. «Abbiamo accolto questa delegazione con particolare entusiasmo e attenzione», aggiunge Milia, «anche in considerazione del particolare attivismo che caratterizza le comunità sarde che vivono in Argentina». (f. l.)

