I giovani e il benessere, torna la Summer Week 

Oggi dalle 10, nella sala conferenze di “Sa Manifattura”, si svolgerà la cerimonia d’inaugurazione dell’International Summer Week, il più importante meeting giovanile del Mediterraneo, giunto quest’anno alla 26esima edizione.

Un’edizione che avrà per tema la promozione della consapevolezza sull’importanza del benessere psicologico e degli stili di vita salutari, a cui prenderanno parte 200 giovani under 30 in rappresentanza di 38 Paesi.

La cerimonia vedrà gli interventi dell’assessora regionale alla Pubblica istruzione, Ilaria Portas, del presidente del Consiglio comunale di Cagliari Marco Benucci e dell’assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Cagliari, Giulia Andreozzi.

Ideata e realizzata dall’associazione cagliaritana Tdm 2000, l’International Summer Week rappresenta il più importante meeting di turismo culturale giovanile del Mediterraneo.

L’evento, con la sua natura interculturale, si propone di favorire il dialogo tra giovani di tutto il mondo e, allo stesso tempo, promuovere a livello internazionale la cultura e l’identità sarde. L’edizione del 2025, come detto, sarà dedicata alla promozione del benessere psicologico, tema ormai centrale nei percorsi di crescita delle nuove generazioni.

Le attività in agenda, che si svolgeranno sia a Cagliari che nelle zone interne e costiere dell’Isola, includeranno workshop, seminari, condivisione di buone pratiche. Il tutto sarà reso possibile da uno staff di volontari che, coerentemente con lo spirito della manifestazione, vedrà lavorare gomito a gomito ragazzi sardi e coetanei provenienti dall’estero.

