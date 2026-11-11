Una giornata di formazione per imparare a coinvolgere gli adolescenti nella lettura, attraverso strumenti pratici e nuove metodologie. È l’iniziativa promossa dal Centro regionale di documentazione Biblioteche per ragazzi del Sistema bibliotecario di Monte Claro, in collaborazione con l’associazione culturale Hamelin. Il corso è rivolto a bibliotecari, operatori culturali e insegnanti delle scuole secondarie impegnati nella promozione della letteratura per ragazzi.

Obiettivi

L’obiettivo è fornire strumenti concreti per avvicinare i giovani ai libri, in un periodo in cui, come evidenziano anche le rilevazioni Istat e Ocse Pisa, il rapporto degli adolescenti con la lettura appare sempre più difficile. La diffusione delle nuove forme di narrazione digitale e il successo di generi come il romance e le fanfiction rendono necessario sperimentare modalità diverse per stimolare l’interesse verso i testi letterari.

La giornata sarà articolata in due percorsi: il primo dedicato all’analisi di testi e brani da cui sviluppare attività multimediali, il secondo alla gestione dei gruppi di lettura per adolescenti, sulla base di esperienze già sperimentate nelle biblioteche. La formazione avrà carattere laboratoriale, con letture, confronto e lavori di gruppo.

Il corso

Il corso, della durata di sei ore, si svolgerà in presenza nella sede di via Cadello 9/b, a Cagliari. I posti disponibili sono 30, con priorità a un partecipante per biblioteca, ente o scuola. Le iscrizioni, accolte in ordine di arrivo, dovranno pervenire entro il 24 novembre. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

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