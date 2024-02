I giovani dominano Lu Carrasciali 

Il Carnevale vinto dai ragazzi. L’edizione 2024 è una festa per i più giovani e Lu Carrasciali è tutto per loro. La coloratissima banda di Quelli del Karnevale fanno incetta di premi con il carro “Hollywood, se il Carnevale fosse un film”. A Tempio, ieri sera, l’entusiasmo dei giovanissimi “carrascialai” era alle stelle. Il gruppo di è aggiudicato i premi per il miglior carro e la miglior allegoria. L’ultimo atto della Sei Giorni 2024, una edizione che ha portato a Tempio decine di migliaia di persone. Prima della premiazione del carri, come impone la tradizione, è stato processato (un dibattimento lampo) e condannato al rogo Re Giorgio. La requisitoria contro il sovrano di Lu Carrasciali, sul palco allestito nel cuore di Tempio, è stata una puntuta raffica di battute riferite alla politica locale e alle prossime elezioni regionali. Alla fine, però, Giorgio ha pagato per tutti.

I vincitori

Ecco gli “Oscar” del Carnevale di Tempio 2024 (le statuine sono state realizzate dagli studenti del Liceo Artistico De Andrè). Il gruppo Quelli del Karnevale, vincono il premio per miglior carro e miglior allegoria, i “carrascialai” della Gruppo Folk con il carro La ricca Polca, hanno potato a casa gli “Oscar” per migliore coreografia e migliori costumi, mentre La Cionfra (gruppo premiato anche per i 50 anni di storia) ha vinto nella sezione “Migliore ensemble”. Premio per il gruppo estemporaneo migliore agli Aviatori di Tempio. La giuria era presieduta dal sindaco Gianni Addis, senza diritto di voto, e composta da Giorgio Donini, Massimiliano Mazza, Silvia Borghetto, Marco Velli e Vanni Biosa. La scelta è stata quella di premiare le nuove leve del Carnevale che, per la verità, stanno dimostrando di avere idee e qualità artistiche.

I numeri

Il Carnevale tempiese 2024 va in archivio con un bilancio tutto sommato positivo. Un risultato importante, oltre al dato lusinghiero delle presenze degli spettatori arrivati da ogni parte della Sardegna e dalla Penisola, è stato il forte interesse dei media e dei siti specializzati. Si parla di un numero di blog e siti che hanno citato Lu Carrasciali compreso tra 150 e 200. Un successo sul web che impone un accurato lavoro di valorizzazione della manifestazione, finalizzata ad accrescere la presenza nella rete. Dice il sindaco Gianni Addis: «Il dato interessante di questa edizione è la presenza di una nuova generazione che si è imposta con carri e allegorie di grande efficacia». L’assessore Francesco Quargenti ha risposto alle polemiche sulla presenza delle transenne lungo tutto il percorso dei carri: «Sono necessarie, è bene che le persone sappiano che per manifestazioni come questa le misure di sicurezza sono stringenti». Lo spettacolo di fuochi artificiali ha dato l'arrivederci per il 2025.

