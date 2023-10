I giovani di sedici centri sardi riuniti in una banda musicale 

Autunno in musica a Dolianova dove stasera alle 19.30, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo, si terrà il concerto dei Sandalia Sonos, formazione giovanile intercomunale che mette insieme cinquanta ragazzi provenienti da sedici paesi diversi: Dolianova , Sinnai , Decimomannu , Ales , Assemini , Baressa , Cagliari , Gonnosnò , Maracalagonis , Morgongiori , Quartu , Samassi , Selargius , Sestu , Silius e Turri .

Nato nel 2017 dalla collaborazione tra il Circolo Musicale Parteollese e l’Associazione “Giuseppe Verdi” di Sinnai, il gruppo da quest’anno si avvale anche del contributo della banda “Vincenzo Bellini” di Decimomannu. Proprio a Decimo, ieri sera, si è tenuto il primo concerto autunnale dei Sandalia Sonos diretto dai maestri Roberta Deiana, Filippo Ledda e Lorenzo Pusceddu. Stasera si replica a Dolianova, paese che insieme a Sinnai ha tenuto a battesimo la formazione sei anni fa nelle sue prime uscite pubbliche. Un gruppo affiatato, unito dalla passione per la musica e dal piacere di stare insieme e divertirsi. Oltre a uno straordinario strumento di arricchimento culturale, la musica per molti dei ragazzi è stata l’occasione per costruire amicizie e rafforzare lo spirito di squadra.

Nel concerto di stasera, i Sandalia Sonos eseguiranno sei brani di Sean O’Loughlin, Federico Agnello, Filippo Ledda, Robert Sheldon e Michele Mangani. Tra questi Sun Dahlia composto dal maestro Lorenzo Pusceddu e presentato per la prima volta in questa rassegna autunnale. (c. z.)

