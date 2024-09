I giovani di Mara ok in Campania 

La Marabadminton Academy ha fatto incetta di successi e piazzamenti a livello giovanile nel Gp di Pontecagnano (Salerno). Il sodalizio di Maracalagonis allenato da Rosario Maddaloni e Mauro Frau ha conquistato tre successi, due secondi posti e un terzo. Rita Pusceddu si è imposta nel singolare U17 e nel doppio in coppia con Noemi Concas. Nel misto U17 il successo è andato alla coppia formata da Arianna Feliziani e Alessandro Puddu. Melissa Concas si è classificata seconda nel singolare U15, così come hanno fatto Arianna Feliziani e la romana De Toni nel doppio femminile U17. Per Noemi Concas anche il terzo posto nel singolare U17.

