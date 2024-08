I Giovani di Ardalavè restaurano il pozzo dei vecchi carbonai 

L’antico pozzo di Portu Pedrosu, scavato a fine Ottocento dai carbonai toscani e riportato alla luce nel maggio scorso da un gruppo di volontari baunesi, i “Giovani di Ardalavè”, è stato restaurato e messo in sicurezza. A portare a termine i lavori sono stati gli stessi attempati volontari che hanno individuato e recuperato il pozzo (ricoperto da pietrame e detriti in occasione di una disastrosa alluvione nel 1946) in un angolo a due passi da Portu Pedrosu, insenatura che penetra nelle falesie di Capo Montesantu per oltre cento metri. Dopo aver portato a termine il lavoro di svuotamento del pozzo, profondo sei metri, i “Giovani di Ardalavè” hanno provveduto a ricostruire il muretto esterno. Al fine di scongiurare la caduta di animali, sul pozzo è stata collocata una copertura in legno, con annessa grata metallica.

«I vecchi pastori di Baunei hanno sempre parlato dell’antico pozzo di Portu Pedrosu, che qui chiamiamo Portu Porru ’e campu – spiega Salvatore Tronci, classe 1943 – e averlo riportato alla luce è stata per noi una grande soddisfazione». Nel territorio di Baunei il carbone veniva caricato in diversi punti di imbarco lungo la costa: a Santa Maria Navarrese, Pedra Longa, Portu Cuau, Cala Goloritzè, Cala Mariolu - Ispuligidenie, Cala Biriala, Cala Sisine e Cala Luna. A pochi metri dal pozzo di Portu Pedrosu è stata collocata in una parete rocciosa una lastra informativa di metallo che racconta la storia del pozzo - scavato dall’impresario corso Quilici nel 1880 - e l’intervento di recupero messo in atto quest’anno dai “Giovani di Ardalavè”.

