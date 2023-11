I giovani di 5 parrocchie  consegnano al Papa le lettere sulla pace   

Un’esperienza che i bambini delle parrocchie di Villaurbana, Siamanna, Siapiccia, Ollastra e Villanova Truschedu difficilmente dimenticheranno. Accompagnati dai parroci don Daniele Quartu e don Enrico Porcedda e dalle catechiste, i 59 giovani che quest’anno hanno ricevuto la prima comunione hanno partecipato, a Roma, a “Impariamo dai bambini e dalle bambine”. La comitiva è stata presente alla messa e all’udienza con Papa Francesco.

«Una bella esperienza – conferma don Daniele Quartu – intensa e faticosa. La sveglia è stata prestissimo, alle 2.30. Una volta arrivati a Roma ci siamo trasferiti subito in Vaticano». Prima la santa messa, poi l’incontro con Papa Francesco. «Eravamo nei primi posti – prosegue don Quartu – è passato a fianco a noi, l’abbiamo salutato, consegnato i disegni dei bambini e le lettere. Davanti a lui abbiamo anche intonato l’inno della Madonna di Bonaria, patrono della Sardegna, legata anche a Buenos Aires».

Una giornata intensa, vissuta con grande entusiasmo. «Sarà un ricordo – conclude il parroco - che i bambini porteranno tutta la vita. L’incontro è stato molto importante, il Papa ha sensibilizzato i bambini sui temi della pace, dell’ecologia e della preghiera. In particolare imparare dai bambini su come si può essere in pace. È stata anche la prima esperienza assieme a tutte le 5 parrocchie. Stare insieme può essere una ricchezza per tutti».

