«I giovani devono conoscere i loro diritti» 

«Nascere è un atto di diritto civile, come morire, sposarsi, acquistare qualcosa o venderla, avere problemi di salute». Ai ragazzi di diverse scuole superiori, ieri mattina, Giorgio Latti (presidente della prima sezione civile del Tribunale di Cagliari) rende subito l’idea del senso dell’incontro fra magistrati e ragazzi: «I giovani devono capire i loro diritti e noi, che la giustizia civile la amministriamo, abbiamo il dovere di farci conoscere per quello che facciamo». Eccola qui, servita sul piatto da un magistrato, la filosofia della Giornata europea della Giustizia civile, che ieri mattina si è celebrata nell’aula magna e negli stand esterni del palazzo appunto di Giustizia, in piazza Repubblica. Per gli studenti, apprendere che il diritto civile è dappertutto è stata una scoperta spesso entusiasmante: sanno qualcosa di diritto penale, ché fa più notizia, ma di quello civile conoscono ben poco. A partire dalla domanda più semplice: a che cosa serve?

L’incontro con i giovani

Latti è il delegato dal presidente del Tribunale di Cagliari, Vincenzo Amato, a organizzare nel dettaglio la Giornata europea a livello locale. «È un’iniziativa che ci dà grande soddisfazione», premette subito Amato, «abbiamo grandi aspettative su questi ragazzi per quanto riguarda la fondamentale consapevolezza del sistema Giustizia. I ragazzi non la conoscono, e con essa i propri diritti, e la Giornata europea serve soprattutto a questo», conclude il presidente Amato. Già, ma quali ragazzi? Quelli di alcuni istituti superiori: il Primo Levi di Quartu, il classico-scientifico Euclide di Cagliari, il professionale Pertini di Cagliari, il linguistico-scienze umane Eleonora d’Arborea e il classico Dettori, cagliaritani. Un po’ di parole nell’aula magna, e poi via, in giro nel vari stand allestiti all’esterno dai diversi enti coinvolti, tra cui l’Asl cagliaritana.

Giustizia zoppa

C’è la Regione con l’assessora regionale Mariaelena Motzo a rappresentare la presidente Todde: «Dobbiamo esserci perché è un momento di condivisione e tutte le istituzioni devono essere presenti. Con i giovani, lavoriamo insieme per un mondo migliore». C’è il Comune, con la vice sindaca Maria Cristina Mancini. E ci sono gli avvocati, rappresentati dal presidente del loro Ordine provinciale, Matteo Pinna. Premette che l’importanza della Giornata europea della Giustizia civile è importantissima, il che equivale a un «felice di esserci», ma i “però” non mancano. «Alla giustizia civile», dice il presidente Pinna, « si continua a chiedere più di quanto possa dare. Non è una questione di riforme, ma di risorse: se queste mancano, è impossibile assicurare risposte in tempi ragionevoli alle domande di giustizia, e questo equivale, in sostanza, a non garantire una tutela effettiva dei diritti». Insomma, i conti non tornano. Si lavora per ridurre l’arretrato come prevede il Pnrr, e si lavora sui tempi di definizione: «Ma poi sarà indispensabile interrogarsi sulla giustizia civile del futuro. La tecnologia e l’intelligenza artificiale, se adeguatamente governate e con il fattore umano saldamente al centro, potranno diventare strumenti formidabili per prevenire contenziosi dall’esito ragionevolmente prevedibile. Liberando il sistema da carichi divenuti insostenibili, si potrà restituire alla giurisdizione la sua funzione più alta: concentrarsi su ciò che davvero merita di essere portato davanti a un giudice».

Pochi finanziamenti

E il presidente Latti, che la Giornata europea ha “cucinato” con le sue mani, da una parte si entusiasma: «Non di rado i laureati vengono qui a fare i tirocini e dicono che non avevano idea della complessità di tutto quel che fa la giustizia civile». Ma poi, un po’, si rabbuia: «È vero che il processo civile telematico consente agli avvocati di non andare in Tribunale per ogni adempimento, ma ha anche comportato la necessità di una struttura organizzativa e di risorse al momento insufficiente». La carenza di soldi, ovvero la malattia di tutto ciò che è statale, rallenta tutto: un po’ come la patente sull’app IO sugli smartphone, ormai legale ma inutile perché le forze di polizia non hanno i tablet per utilizzare il sistema e quindi chiedono la patente di plastica. Sarà anche un’altra storia, ma lo Stato è sempre quello.

RIPRODUZIONE RISERVATA