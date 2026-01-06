VaiOnline
Bocce.
07 gennaio 2026 alle 00:54

I giovani della Sardegna sono secondi a Roma 

La Sardegna boccistica ha bene figurato a Roma nella prima edizione sperimentale di “Corriamo con la Raffa”, innovativa competizione dell’omonima specialità riservata alle rappresentative dei Comitati Regionali. L’Isola ha conquistato il secondo posto nella classifica della specialità Navetta (una novità assoluta per la Raffa) e il secondo posto ex aequo con la Campania nella classifica generale, che comprendeva anche prove del gioco tradizionale e tiro di precisione. Entrambe le classifiche sono state vinte dalla delegazione delle Marche.

La squadra sarda era composta da Thomas Paderas (Marghine Borore), Riccardo Mereu e Lorenzo Pozzato (Soms Oristano), Maurizio Lilliu (Bocciofila Serramanna), Danilo Piu (S. Demetrio Sindia), Francesco Stella (Comunale Settimo), guidata dal tecnico Michele Alastra e dal dirigente Oscar Migliorini. Soddisfatto il presidente del Comitato Regionale FIB Sardegna, Gianluca Lilliu: «Bravissimi i nostri ragazzi in questa due giorni impeccabile», Poi ha confermato il gradimento per le nuove formule: «Rappresentano le bocce in forma dinamica e moderna, capaci di attrarre giovani e pubblico. Un passo avanti anche per rendere la Raffa più televisiva e accattivante».

