I giovani cagliaritani si fanno onore a Crotone 

Conclusa a Crotone la Coppa del Presidente Fiv, con grande successo dei giovani atleti isolani. Nella classe Open Skiff i ragazzi della Lega Navale sezione di Cagliari hanno collezionato podi in tutte le categorie. Nell’Under 17 argento e bronzo per Luigi Coppola e Giovanni Faggioli allenati da Davide Todesco alle Lega Navale Italia di Cagliari, che vanta anche il record di atleti sul podio in questa manifestazione: argenti anche per Laura Ortu nell’Under 17 femminile e per Bianca Gorgerino (quarta assoluta) nel- l’Under 13 femminile. Buone le prestazioni anche degli altri atleti della Lega Navale e della Pol. Mare Quartu.

Nella classe Techno 293, il windsurf che ha formato grandi campioni, le medaglie d’argento e bronzo sono dei fratelli Marco e Antonio Sarica del Windsurfing Club Cagliari, seguiti dal coach Francesco Simeoni.

La manifestazione, tra le più importanti del calendario nazionale giovanile, dedicata ai velisti e surfisti dai 9 agli 11 anni, quest’anno festeggiava i quarant’anni. I ragazzi hanno regatato con condizioni di vento varie, dalla brezza leggera fino a venti nodi con groppi che in qualche caso hanno richiamato le flotte a terra. Ultimo giorno chiuso in bellezza con quattro prove, con divertimento e soddisfazioni per tutti.

