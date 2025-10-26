VaiOnline
Selargius.
27 ottobre 2025 alle 00:35

I giovani ballerini conquistano il dance festival in Inghilterra 

Un terzo posto che vale la vittoria assoluta per Matilde Bilotta, 18enne di Selargius che di recente ha conquistato la giuria nell’International dance festival in Inghilterra. «Per noi un orgoglio questo risultato, Matilde è un’allieva che si impegna e lavora duramente durante tutto l’anno tanto da conquistare un bel traguardo, meritatissimo», il commento degli insegnanti di ballo Matteo Cossu e Liuda Melnyk, della The Latin Mood di via Vienna.

Per la scuola di danza selargina l’ennesimo successo nelle gare oltremare. Un buon risultato anche per Giulia Cinus, arrivata alle semifinali under 16, sempre allieva della scuola di latino americano di Selargius. «Già per un sardo raggiungere l’obiettivo di partecipare a gare di questo livello è un grande traguardo, a maggior ragione quando si riesce persino a brillare tra i tanti ballerini presenti», dicono i due insegnati diventati punti di riferimento per tanti giovani allievi, selargini e non. «A loro insegniamo a ballare con dedizione e costanza, la stessa che ci accompagna da anni e ci ha permesso di ballare nei teatri più prestigiosi del mondo». Tra i tanti il Royal Albert Hall, dove i maestri e campioni di ballo sono arrivati ai quarti di finale e premiati tra le 30 coppie di danzatori al mondo. (f. l.)

