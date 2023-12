I giovani addobbano l’albero di Natale 

Partono le iniziative in vista del Natale a Siamanna. Ieri, con il coinvolgimento della scuola dell’infanzia e primaria, Comune, Pro Loco e centro sociale hanno invitato i ragazzi alla realizzazione degli addobbi per “L’albero di Natale della comunità” in piazza Giovanni XXIIIº. «L’intento dell’iniziativa – commenta il sindaco, Franco Vellio Melas - è stato quello di far vivere la bellezza e la gioia del Natale cercando di condividere attivamente all’addobbo dell’albero in armonia con tutta la comunità». ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA